Стало известно о шансах Артёма Чекалина на помилование

14 ноября 2026, 12:56

Адвокат Бенхин: у Артёма Чекалина почти нет шансов на помилование

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Адвокат Александр Бенхин допустил, что у блогера Артёма Чекалина почти нет шансов получить помилование.





В беседе с NEWS.ru Бенхин пояснил, что освобождение блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) от наказания связано с болезнью и попечительством над четырьмя детьми.

«Конечно, Артём тоже может обратиться с просьбой о помиловании, но у него меньше шансов, потому что в случае с Лерчек главная мотивировка была, что она смертельно больна. Плюс она многодетная мать. В таких случаях даже менее известных личностей и даже по более серьёзным статьям зачастую освобождают. Тем более дети на попечении не у Артёма, а у Валерии, пока она жива», — заявил адвокат.