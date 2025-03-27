Борьба с раком, потеря любимого мужа и депрессивное состояние: где сейчас певица Диана Гурцкая

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
Жизнь Дианы Гурцкой похожа на непрекращающуюся борьбу. Слепота вынудила ее доказать всему миру, что она может состояться в профессии, а потеря любимого мужа в 2023 году заставила певицу учиться жить дальше.
О том, как сложилась жизнь исполнительницы — в материале «Радио 1».
Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Ее отец работал шахтёром, а мать — учительницей. У Дианы есть два брата Джамбул, Роберт и сестра Элисо.
О тяжелом недуге девочки родители узнали практически случайно. Однажды, сидя на диване, Диана не смогла сориентироваться и неожиданно для всех упала с приличной высоты. Только тогда взрослые осознали, что у дочери есть проблемы, поэтому решили отвели ее к врачу. Медики поставили диагноз — врожденная слепота. Позже мама и папа скажут Диане, что ее слепота — это дар, который поможет ей в будущем.
Стоит отметить, что именно родители смогли привить девочке любовь к музыке. Уже в восемь лет она решила, что станет музыкантом. В то время Диана уже была ученицей тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих детей. Близкие Гурцкаи убедили педагогов начать заниматься с ней отдельно, что принесло свои плоды. Диана быстро освоила пианино и запела.
Ее дебют состоялся в 1988 году — 10-летняя Диана выступила вместе с грузинской певицей Ирмой Сохадзе в Тбилисской филармонии. После этого девочку стали приглашать на различные конкурсы. В 1995 году Гурцкая получила специальный приз музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит». В 1999 году Диана окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных.
Дебютная пластинка Дианы Гурцкаи «Ты здесь» вышла в 2000 году, а уже через несколько лет исполнительница выпустила второй альбом — «Ты знаешь, мама». Всего в дискографии певицы более десяти студийных альбомов.
В 2005 году Диана организовала благотворительный фонд «По зову сердца» и стала его почетным председателем. Организация оказывает медицинскую помощь и поддержку в творческом развитии незрячим и слабовидящим детям.
Через три года Гурцкая прошла национальный отбор и отправилась представлять Грузию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2008». Она заняла 11 место, а также стала первой незрячей исполнительницей на этом конкурсе.
В 2011-м певица стала членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавив комиссию по поддержке семьи, детей и материнства. Спустя два года ее назначили членом комиссии при президенте России по делам инвалидов.
В 2014 году по приглашению руководства страны она стала послом зимней сочинской Олимпиады. Чуть позже в этом же году вышел клип Дианы на песню «Тебя теряю» — особенность этого ролика заключалась в том, что артистка была без очков — глаза прикрыли кружевной вуалью и венками.
В 2018 году Гурцкая стала художественным руководителем собственного Центра социальной интеграции. В том же году выступила доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2019 году Гурцкая возглавила комиссию по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты.
В 2022 году вместе с Любовью Успенской Диана исполнила композицию «По полюшку». В апреле 2022 года исполнительнице присудили звание «Народный артист Российской Федерации».
Диана Гурцкая неоднократно рассказывала, что долго не могла построить отношения с молодыми людьми из-за своего недуга. В 2002 году ее жизнь кардинально изменилась благодаря Ирине Хакамаде, которая познакомила ее с юристом Петром Кучеренко. Сначала они просто работали вместе над одним проектом, после чего сдружились, а затем начался их роман.
21 сентября 2005 года влюбленные поженились, а 29 июня 2007 года в семье родился сын Константин.
В 2018-м Диана пришла в программу Елены Малышевой «Жить здорово», где сообщила о борьбе с раком. Как выяснилось, во время планового осмотра врачи обнаружили у нее опухоль и срочно начали обследование. Операцию по удалению провели через несколько дней.
Певица поделилась, что и у мамы, и у сестры были обнаружены онкологические заболевания, которые привели их к смерти. Спустя время врачи не подтвердили страшный диагноз у исполнительницы.
Семья пережила много трудностей, однако Диана и Петр всегда были вместе. Но в 2023 году случилась страшная трагедия, от которой Диане тяжело оправиться и по сей день.
20 мая 2023 года Петр Кучеренко скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Кубы в РФ. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось. О смерти супруга Диане сообщил ее брат Роберт.
Трагедия с мужем совсем выбила из колеи знаменитую певицу. Она перестала появляться на публике, не общалась с журналистами и не вела соцсети. Чуть позже певица решила рассказать, как живет после смерти любимого мужа.
Ранее Диана Гурцкая в одном из интервью сообщила, что на данный момент она сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. По словам артистки, погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.
В начале этого месяца певица стала одной из героинь выставки «Женщины: от мечты к вершинам». В среду, 26 марта 2025 года, Диана Гурцкая приехала на открытие выставки в Москве, посвященной деятелям культуры и искусства времен ВОВ.
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Детство и юность
Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Ее отец работал шахтёром, а мать — учительницей. У Дианы есть два брата Джамбул, Роберт и сестра Элисо.
О тяжелом недуге девочки родители узнали практически случайно. Однажды, сидя на диване, Диана не смогла сориентироваться и неожиданно для всех упала с приличной высоты. Только тогда взрослые осознали, что у дочери есть проблемы, поэтому решили отвели ее к врачу. Медики поставили диагноз — врожденная слепота. Позже мама и папа скажут Диане, что ее слепота — это дар, который поможет ей в будущем.
Стоит отметить, что именно родители смогли привить девочке любовь к музыке. Уже в восемь лет она решила, что станет музыкантом. В то время Диана уже была ученицей тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих детей. Близкие Гурцкаи убедили педагогов начать заниматься с ней отдельно, что принесло свои плоды. Диана быстро освоила пианино и запела.
Ее дебют состоялся в 1988 году — 10-летняя Диана выступила вместе с грузинской певицей Ирмой Сохадзе в Тбилисской филармонии. После этого девочку стали приглашать на различные конкурсы. В 1995 году Гурцкая получила специальный приз музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит». В 1999 году Диана окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных.
Карьера
Дебютная пластинка Дианы Гурцкаи «Ты здесь» вышла в 2000 году, а уже через несколько лет исполнительница выпустила второй альбом — «Ты знаешь, мама». Всего в дискографии певицы более десяти студийных альбомов.
В 2005 году Диана организовала благотворительный фонд «По зову сердца» и стала его почетным председателем. Организация оказывает медицинскую помощь и поддержку в творческом развитии незрячим и слабовидящим детям.
Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
Через три года Гурцкая прошла национальный отбор и отправилась представлять Грузию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2008». Она заняла 11 место, а также стала первой незрячей исполнительницей на этом конкурсе.
В 2011-м певица стала членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавив комиссию по поддержке семьи, детей и материнства. Спустя два года ее назначили членом комиссии при президенте России по делам инвалидов.
В 2014 году по приглашению руководства страны она стала послом зимней сочинской Олимпиады. Чуть позже в этом же году вышел клип Дианы на песню «Тебя теряю» — особенность этого ролика заключалась в том, что артистка была без очков — глаза прикрыли кружевной вуалью и венками.
В 2018 году Гурцкая стала художественным руководителем собственного Центра социальной интеграции. В том же году выступила доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2019 году Гурцкая возглавила комиссию по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты.
В 2022 году вместе с Любовью Успенской Диана исполнила композицию «По полюшку». В апреле 2022 года исполнительнице присудили звание «Народный артист Российской Федерации».
Личная жизнь
Диана Гурцкая неоднократно рассказывала, что долго не могла построить отношения с молодыми людьми из-за своего недуга. В 2002 году ее жизнь кардинально изменилась благодаря Ирине Хакамаде, которая познакомила ее с юристом Петром Кучеренко. Сначала они просто работали вместе над одним проектом, после чего сдружились, а затем начался их роман.
21 сентября 2005 года влюбленные поженились, а 29 июня 2007 года в семье родился сын Константин.
Диана Гурцкая с сыном Константином (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
В 2018-м Диана пришла в программу Елены Малышевой «Жить здорово», где сообщила о борьбе с раком. Как выяснилось, во время планового осмотра врачи обнаружили у нее опухоль и срочно начали обследование. Операцию по удалению провели через несколько дней.
Певица поделилась, что и у мамы, и у сестры были обнаружены онкологические заболевания, которые привели их к смерти. Спустя время врачи не подтвердили страшный диагноз у исполнительницы.
Семья пережила много трудностей, однако Диана и Петр всегда были вместе. Но в 2023 году случилась страшная трагедия, от которой Диане тяжело оправиться и по сей день.
20 мая 2023 года Петр Кучеренко скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Кубы в РФ. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось. О смерти супруга Диане сообщил ее брат Роберт.
Трагедия с мужем совсем выбила из колеи знаменитую певицу. Она перестала появляться на публике, не общалась с журналистами и не вела соцсети. Чуть позже певица решила рассказать, как живет после смерти любимого мужа.
Диана Гурцкая и Петр Кучеренко (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
«Никогда не смириться и не поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода… Никогда не услышу: «Как твои дела?» Никогда — страшное слово. Ежедневно я благодарю тебя за то счастье, которое ты подарил, за нашего сына. Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все ещё звучит твой голос», — сообщила звезда.
Чем Диана Гурцкая занимается сегодня
Ранее Диана Гурцкая в одном из интервью сообщила, что на данный момент она сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. По словам артистки, погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.
В начале этого месяца певица стала одной из героинь выставки «Женщины: от мечты к вершинам». В среду, 26 марта 2025 года, Диана Гурцкая приехала на открытие выставки в Москве, посвященной деятелям культуры и искусства времен ВОВ.
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