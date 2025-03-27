Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала поклонникам в соцсетях округлившийся перед родами живот. Сейчас она в Эмиратах и рожать планирует за рубежом. На снимке 29-летняя девушка в длинном черном платье, а также в кожаной куртке.
«[Платье] очень красивое, элегантное, из суперкомфортной ткани. У черного цвета есть такое свойство, что не видно животик. Только если в бок повернусь, всем сразу становится понятно, что я на девятом месяце», — написала будущая мама.
Фото:Instagram*/anna_zavorotnyuk
Пол будущего ребенка Анна Заворотнюк не раскрывает. Накануне стало известно об открытии наследственного дела после смерти Анастасии Заворотнюк. Подробности в нашем материале.
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