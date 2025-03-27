Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России, так как они положительно влияют на демографию.
Напомним, представители общественного движения «Ветераны России» предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.
Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.
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«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», — отметила Лолита в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.
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Элина Позднякова