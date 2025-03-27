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Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России, так как они положительно влияют на демографию.
Напомним, представители общественного движения «Ветераны России» предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», — отметила Лолита в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.

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«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей
27 марта 2025, 13:32

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Александр Олешко, известный актер и телеведущий, всегда был окружен вниманием публики и смог обрести успех благодаря работе на телевидении. За его успешной карьерой скрывается множество тайн, которые шоумен не спешить открывать поклонникам.
О том, как сложилась жизнь Александра Олешко и что о нем известно сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Александра Олешко


Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Когда ему было три года, отец ушел из семьи. Через несколько лет мать снова вышла замуж.

«С отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал Александр в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Творческий потенциал в ребенке развили родители — мать любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. С малых лет Олешко мечтал о том, что станет актером.

После школы Александр с первой попытки поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Какое-то время ему приходилось подрабатывать официантом: иногда молодой человек не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. Училище Олешко окончил с отличием. Затем он принимал участие в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 1999 году Александр окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. По словам артиста, студенческие годы были самыми радостными в его жизни. В том же году Олешко стал частью коллектива Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении десяти лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. В период с 2007 по 2010 год актер преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.

Карьера Александра Олешко


Первое съемки в кино у Александра Олешко состоялись еще в эстрадно-цирковом училище. После этого он надолго оставил съемочные площадки. Уже после Щукинского Александр вернулся в кинематограф. Начинал с небольших второстепенных и эпизодических ролей в сериалах. После пошли крупные роли в таких проектах как «Гардемарины-3», «Тайны дворцовых переворотов», «Кодекс чести».

Зрителям актер запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором Олешко предстал в образе олигарха Василия Федотова.

Александр Олешко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

«Не проходит и дня, чтобы взрослые люди не подходили ко мне и не говорили: "Вы наш дядя Аллигатор, мы вас любим, уважаем!" Многие девочки, которые выросли у нас на глазах, уже нашли свою дорогу», — заявил актер в одном из интервью.

В 2023 году артист снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Олешко нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Александр также снялся в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.

На телевидении артист является ведущим многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».

Контузия и другие проблемы со здоровьем Александра Олешко


В одном из интервью Александр Олешко поделился, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Например, во время съемок сериала «Кодекс чести» актер получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.

«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — пояснил Александр.

В мае 2023 года Олешко появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. По его словам, он травмировал ногу во время спектакля «Павел I».

Александр признавался, что его здоровье нередко страдает из-за толстого слоя грима, который приходится наносить во время большинства киносъемок.

Личная жизнь Александра Олешко


Первой женой Александра Олешко стала актриса Ольга Белова. Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем их отношения начали ухудшаться.

По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.

Ольга Белова и Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

«Что было, осталось между нами. Напишите — прошла любовь и всё. <...> Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы вместе снимаемся в сериале "Папины дочки". И договорились с Олей не выносить сор из избы», — сказал телеведущий в 2009 году.

В марте 2023 года артист признался, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.

В одном из интервью актер сообщил, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. Олешко заявил, что к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист заверил, что у него не бывает случайных связей.

Несмотря на отсутствие наследников, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. Александр отмечал, что у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.

Секрет молодости Александра Олешко


Многочисленные поклонники продолжают удивляться молодости Александра Олешко. На протяжении многих лет артист сохраняет свой образ, прическу и не имеет никаких признаков старения.

Александр Олешко (Фото: Telegram-канал @oleshkoaleksandr)

Сам Александр скромно заявляет, что выглядит согласно своему возрасту. Но в одном из интервью Олешко все же рассказал о своем секрете, отметив, что это генетика и аккуратность. По его словам, опрятность и чистота помогают выглядеть моложе. Что касается косметических процедур, к которым часто прибегают мужчины, Олешко ответил, что никогда не задумывался об этом.

Александр Олешко сегодня


Сегодня Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Ранее он стал ведущим праздничной программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе».

В этом году с актером ожидается премьера сериала «Жар». В марте текущего года Александру было присвоено звание народного артиста РФ.﻿

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«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился
Ирина Пинчук не смогла переехать из квартиры, где жила с Чобаняном
27 марта 2025, 13:12

Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)

Переезд звезды «Дома-2» Ирины Пинчук из своей квартиры на съемную отменился, теперь девушка находится в поисках новой квартиры.
Накануне Пинчук продемонстрировала подписчикам роскошную четырехкомнатную квартиру, в которую планировала переехать с детьми и няней. Она рассказала, что свое жилье будет продавать и потом покупать дом.

Но неожиданно планы Ирины сорвались.

«Рано радовалась. Только что позвонили и сказали, что нашелся покупатель. И в итоге мы никуда не переезжаем. Па-ра-па», — сообщила в своем Telegram-канале Пинчук.

При этом фанаты поспешили успокоить звезду телестройки и посоветовали ей отпустить ситуацию.

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Уехал в США и сменил пол*: как исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар зарабатывает на жизнь проституцией
27 марта 2025, 12:45

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица*) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет «Радио 1».

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара


Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.

Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.

Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.

В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.

Карьерный взлет


В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.

С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.

В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».

Ссора с продюсером и спад популярности


Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился. После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.

Певец Оскар (Фото: соцсети)

После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.

Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».

Личная жизнь Оскара


Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной*, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.

Уехал в США и сменил пол*


В 2019 году Оскар решил сменить пол*. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.

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Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.

Оскар мечтает вернуться в Россию


В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ. Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.


Занятие проституцией


Сейчас Скарлетт Ля Куин занимается проституцией в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации портала, за свои услуги певец берет всего 6 долларов, чтобы обеспечить себя сигаретами и алкоголем. Клиентов он находит на улице. Оскар также готов исполнить песни и сыграть на гитаре, однако предпочитает исполнять треки Ланы Дель Рей, а не свои собственные.

В январе поклонники попытались помочь бездомному артисту, купив ему спальник и теплую одежду, но он отказался от вещей. При этом пособие от государства он не снимает с карты и продолжает зарабатывать на проституции.

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Обида на отца, измены и ребенок от любовника: Алика Смехова отмечает свой 57-й день рождения
27 марта 2025, 12:11

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Алика Смехова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и писательница. Заслуженная артистка РФ. Она родилась 27 марта 1968 года в Москве. Актриса является дочерью известного актера Вениамина Смехова. В возрасте 14 лет жизнь девушки изменилась, когда ее отец развелся с матерью и ушел к театроведу Галине Аксеновой.
Это событие стало тяжелым ударом для семьи, Алика испытывала обиду на отца, считая его предателем. Актриса трижды была замужем, но создать крепкую семью ей так и не удалось. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Образование

Алика училась в школе № 31 (ныне гимназия № 1520 имени Капцовых) с углубленным изучением английского языка. В школьные годы она активно занималась в музыкальных и танцевальных кружках, а также посещала Театр-студию Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне.

В 1991 году Алика окончила РАТИ-ГИТИС, получив специальность артиста музыкального театра. В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.

Музыкальная карьера

Алика Смехова начала свою карьеру певицы в 90-е годы. Несмотря на то что записи артистка сделала еще во время учебы в институте, ей потребовалось пять лет, чтобы найти продюсера для издания альбома. В 1996 году она подписала контракт со студией Zeko Records, что открыло ей двери в мир музыки. В том же году вышел ее первый альбом «Я тебя очень жду».

После окончания контракта с Zeko Records, Алика создала собственную студию записи «Алика Смехова». В 1999 году она выпустила альбом «Дикая утка», а в 2002 году — «Для тебя», который стал завершающим в ее музыкальной карьере. В 2006 году актриса вновь вернулась к музыке, исполнив песню «Капля теплоты» вместе с Михаилом Шуфутинским и начала гастролировать по стране.

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Кинокарьера

Дебют Аллы в кино состоялся в детстве, когда она снялась в тележурнале «Ералаш». Первую взрослую роль она сыграла в 1985 году в фильме «Страховой агент». Благодаря своей яркой внешности, актриса часто исполняла роли девушек с сильным характером.

С началом развития жанра сериала в России в 2000-х годах, Алика стала востребованной актрисой. Знаковым проектом в ее карьере стал многосерийный фильм «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2018 году она озвучила персонажа мультфильма «Три богатыря и наследница престола» и дублировала Бонни Хант в анимационном фильме «Тачки».

Современная деятельность

В 2019 году на экраны вышел детектив «Презумпция невиновности», в котором сыграла Алика. Она также активно участвует в популярных телешоу. Осенью 2020 года МХАТ им. Максима Горького открыл новый сезон после карантина, и Алика Смехова присоединилась к театральной труппе, продолжая свою карьеру на сцене.

Первый брак

В 17 лет актриса получила предложение от режиссера Сергея Ливнева. Когда ей исполнилось 18, пара поженилась. Она мечтала стать матерью, однако ее муж не спешил с рождением ребенка. Через шесть лет совместной жизни их отношения подошли к концу, они развелись.

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Второй брак: роскошь и разочарование

Вторым супругом стал Георгий Беджамов, член совета директоров Внешпромбанка. Он окружил актрису богатством и роскошью, но его семья не приняла их брак.

«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется», — вспоминает она.

Смехова также призналась, что Георгий ей изменял. Несмотря на это, она забеременела, но из-за стресса и конфликтов потеряла ребенка и подала на развод.

Третий брак и новые испытания

Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Николай, от которого она родила сына Артема. Однако и этот брак оказался недолгим. Алика влюбилась в другого мужчину и ушла из дома, вернувшись уже с новым ребенком под сердцем — Макаром. Она не раскрывает, кто является отцом второго сына: муж или любовник.

Современная жизнь

На данный момент Алика Смехова в разводе и самостоятельно воспитывает своих сыновей. Ее путь к материнству был полон испытаний и разочарований, но актриса продолжает идти вперед, оставаясь сильной и независимой.

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Секс-скандалы, эротические видео, наркотики и измена беременной жене: Никита Джигурда в 64 года продолжает удивлять
27 марта 2025, 12:09

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда — актер, кинорежиссер, сценарист и певец, родился 27 марта 1961 года в Киеве. Грива волос, борода, секс-скандалы, обвинения в педофилии, утечки эротических видео. Никита Джигурда всегда находил поводы для обсуждений в прессе на протяжении всей своей долгой жизни.
Сегодня ему исполнилось 64 года, и похоже, что он не собирается исчезать из поля зрения. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».

Юность и психиатрическая клиника

Его родители, Борис и Ядвига, были инженерами в оборонной промышленности, у него есть два брата — Сергей и Руслан.

После школы он поступил в Киевский институт физкультуры, где стал кандидатом в мастера спорта по гребле на каноэ, но через полтора года забрал документы и перешел в Киевский театральный институт.

Фото: iStock/FotografieLink

В 1983 году, по совету режиссера Виталия Малахова, переехал в Москву, где поступил в Щукинское училище и закончил его в 1987 году.

«Был страшный скандал в физкультурном институте, когда я забирал оттуда документы, дома тоже были против моего ухода, так как справедливо полагали, что в случае провала я могу «загреметь» в армию. Но, к удивлению всех, я стал студентом «Щуки», — делился воспоминаниями шоумен.

В этом же году начал работать в Театре на Таганке под руководством Юрия Любимова. В мае 1981 года Джигурда попал в психиатрическую клинику с диагнозом «гипоманиакальный психоз».

«Кололи всякой дрянью, лечили электричеством. Чувствовал себя полным идиотом. Попадал и в милицию, и в КГБ, прошёл через поломанные пальцы, так как был буйным парнем, естественно, оказывал сопротивление, меня исключали из института», — честно и вполне серьёзно рассказывал шоумен журналистам.

Фото: iStock/shironosov

Карьера

В 26 лет Никита Джигурда начал свою карьеру в театре, а затем стал частью труппы «У Никитских ворот». Его кинодебют состоялся в 1986 году с ролью солдата в фильме «Раненые камни». В 1991 году он сыграл Андрея Курбского в «Откровении Иоанна Первопечатника» и снялся в фильме «Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок».

Джигурда также снял эротическую картину «Супермен поневоле, или Эротический мутант», в которой участвовали известные актеры. Кроме того, его работа в фильме «Любить по-русски» о противостоянии «новых русских» и фермеров была положительно воспринята зрителями.

«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы
«Непотребное поведение с богиней Волочковой»: Джигурда прокомментировал видео с поцелуем в трусы

Пробовал артист развиваться и в музыкальном направлении. Он начал в 1987 году с альбома «Перестройка», где использовал стихи Есенина и Высоцкого на знакомые мелодии.

В 2000-х артист активно выпускал до трех альбомов в год, включая кавер-сборник «Раздвигая горизонты» на песни Высоцкого в 2004 году. Сегодня он продолжает следовать модным трендам. Ранее выпустил видео «Оп-па-джигурда» на Красной площади.

Фото: iStock/Andrey_Ivanov

Приход на телевидение

Никита Джигурда стал популярным благодаря своему яркому и провокационному стилю, который он начал развивать с приходом телешоу в жанре ток-шоу. В начале своей карьеры он был известен лишь узкому кругу интеллектуалов, но быстро осознал, что шоу и эпатаж могут принести успех.

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)

В 2008 году участие в реалити-шоу «Последний герой» и последующий скандал на программе «Пусть говорят» закрепили за ним образ громогласного скандалиста. Его эксцентричные поступки и провокационные стихи привлекли внимание широкой аудитории и сделали его заметной фигурой в шоу-бизнесе.

Оккультизм и эзотерика

В 2016 году Никита Джигурда шокировал публику, появившись без бороды и объявив о намерении изменить фамилию на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Он увлекся оккультизмом и эзотерикой с 1995 года, изучая тайные ордена и философию Елены Блаватской.

Джигурда украсил свое тело татуировками со славянскими символами, включая свастику, которую он трактует как знак «Агни». В 2017 году интернет-пользователи призвали министра здравоохранения отправить его на психиатрическое лечение, на что он ответил, что готов пройти обследование. Артист также опровергал слухи о наркотиках, демонстрируя тесты на запрещенные вещества.

«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского
«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского

Личная жизнь

Никита Джигурда известен своими скандальными отношениями с женщинами, которых он называет «богинями».

Его первая жена, Марина Есипенко, сбежала к барду Олегу Митяеву после 11 лет совместной жизни из-за психического состояния Джигурды. Со второй супругой, Яной Павелковской, он познакомился, когда ей было всего 13 лет, у них родились двое сыновей.

Однако во время беременности Яны Никита изменил ей с фигуристкой Мариной Анисиной, которая вскоре стала его женой. Их отношения были полны скандалов, включая откровенные видео и аннулирование их венчания священниками. После развода в 2015 году они снова поженились в 2021 году.

Джигурда также не упускал возможности флиртовать с балериной Анастасией Волочковой. Хотя о романтических отношениях между ними ничего не известно, он не стеснялся проявлять физическую близость к ней на публике.

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)

Марина Анисина, будучи женой Джигурды с 2008 года, прощала ему измены и странное поведение. Однако однажды она застала его с другой женщиной. Чтобы оправдаться, Никита обвинил своего директора Евгения, с которым работал много лет. Анисина, похоже, снова поверила мужу, но сильно разозлилась на директора и уволила его.

Пара собралась подать в суд на Евгения за воровство денег из гонораров Никиты и за более серьезные обвинения. Они утверждают, что он неправильно обращался с их дочерью Эвой-Владой.

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