Борьба за миллионы: Юрист назвал условие, при котором суд выделит наследникам Градского больше

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
«Если нотариус совершил какие-то ошибки при формировании вот этой наследственной массы. Поскольку дети и супруги относятся к наследникам первой очереди, они должны получить в равном количестве то наследство, которое после себя оставил умерший. Если нотариус как-то, по их мнению, несправедливо оценил имущество и распределил его, то, конечно, они имеют полное право с этим не согласиться и прийти в жалобу», — сказал он.
По словам эксперта, минимальных и максимальных критериев предоставления наследства, предоставляемого именно первоочередным наследникам, законом не установлено.
«Все зависит от благосостояния наследодателя. Есть обязательные доли в наследстве, которые должны быть в любом случае, даже если завещание передано лицам, кто находился на иждивении или бы нетрудоспособным. Но мы здесь этого не касаемся», — прокомментировал юрист.
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