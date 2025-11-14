«От грязи тяжело отмываться»: певица Ханна высказалась о хайпе
Ханна резко высказалась о пути к славе через хайп
Ханна высказалась о звёздах, которые пытаются избавиться от сомнительной репутации, заработанной на скандалах и провокациях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица уверена: путь к славе через хайп оставляет след, стереть который почти невозможно.
«Не зря говорят, что от грязи тяжело отмываться. А хайп — это модненькая, мейнстримовская грязь. Поэтому надо думать, а потом делать», — сказала артистка на пре-пати премии «Звезды хайпа», комментируя попытки Инстасамки и других артистов «обелить» образ.Ханна добавила, что сейчас сосредоточена исключительно на музыке и потому сознательно отказывается от участия в рейтинговых шоу, чтобы не размениваться на лишний шум.