«От грязи тяжело отмываться»: певица Ханна высказалась о хайпе

14 ноября 2025, 12:47

Ханна резко высказалась о пути к славе через хайп

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна высказалась о звёздах, которые пытаются избавиться от сомнительной репутации, заработанной на скандалах и провокациях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица уверена: путь к славе через хайп оставляет след, стереть который почти невозможно.





«Не зря говорят, что от грязи тяжело отмываться. А хайп — это модненькая, мейнстримовская грязь. Поэтому надо думать, а потом делать», — сказала артистка на пре-пати премии «Звезды хайпа», комментируя попытки Инстасамки и других артистов «обелить» образ.