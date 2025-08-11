11 августа 2025, 19:24

Mash: Бориса Щербакова госпитализировали с ушибом бедра после неудачного падения

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения. У 75-летнего актера ушиб бедра. Об этом пишет Telegram-канал Mash.