Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения
Mash: Бориса Щербакова госпитализировали с ушибом бедра после неудачного падения
Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения. У 75-летнего актера ушиб бедра. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артист оступился на коврике на балконе, заскользил и упал. По его словам, пока он чувствует себя не очень, однако надеется на скорую поправку.
Согласно информации Mash, это уже второй случай с Борисом Щербаковым за последнее время: в начале декабря актер курил в подъезде, потерял сознание и упал. После этого у него развилась анемия, он не мог ходить без посторонней помощи. Через несколько дней его перевели в реанимацию с пневмонией.
