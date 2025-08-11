Названа реальная причина развода SHAMAN

11 августа 2025, 18:44

Собчак назвала реальную причину развода SHAMAN

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: Telegram @shaman_channel)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что дочь олигарха Михаила Кенина Мишель является реальной причиной развода певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и продюсера Елены Мартыновой.





В прошлом году SHAMAN объявил о разводе со второй женой. Супруги поженились в 2017 году и прожили вместе семь лет. В социальных сетях артист объявил, что они с женой решили разойтись из-за плотного рабочего графика. Однако, по словам Ксении Собчак, ситуация с разводом была не совсем такой, как ее описал SHAMAN.



Журналистка заявила, что причиной разрыва отношений между Дроновым и Мартыновой стала Мишель, дочь олигарха Михаила Кенина. Ксения сообщила, что SHAMAN якобы подарил девушке кольцо и сделал предложение. Однако свадьба не состоялась.



Позже, как утверждает ведущая, Ярослав подарил кольцо, которое купил для Мишель, своей нынешней невесте — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.





«Если так, то одобряю такую экономию», — написала Собчак.