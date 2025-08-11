Хирург Зимин раскрыл, в чём секрет молодого вида Александра Олешко
Хирург Зимин: Александру Олешко удаётся сохранять молодость без пластики
Александр Олешко продолжает удивлять поклонников своей неизменной внешностью. Многие отмечают, что со времён сериала «Папины дочки» артист почти не изменился.
В интервью порталу «Страсти» пластический хирург Дмитрий Зимин объяснил, что секрет молодости актёра кроется не в операциях, а в природных данных и правильном образе жизни.
По словам специалиста, роль играют особенности телосложения — невысокий рост и стройность, регулярные занятия спортом, умеренное наращивание мышечной массы и уход у профессионального косметолога.
Эксперт отметил, что на снимках разных лет видна лишь естественная физическая крепость, без признаков излишнего вмешательства.
«Каких-то явных следов хирургических вмешательств я не вижу», — подчеркнул Зимин.