«Поманил и поставил на колени»: Дима Билан стал учить оператора снимать его — видео
Певец Дима Билан во время выступления решил лично проконтролировать работу оператора, указывая, как лучше его снимать. Кадры с концерта опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
В ролике Билан исполняет хит «Я твой номер один» и активно жестикулирует, направляя оператора. Сначала артист жестом подозвал его ближе, а затем и вовсе взял за камеру, показывая, куда встать для лучшего ракурса.
Реакция оператора оказалась не такой быстрой, как хотелось певцу — тот на мгновение растерялся, не сразу поняв его указания. Впрочем, в итоге нужный угол для съёмки был найден. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых среди зрителей, отметивших экспрессивность и перфекционизм Билана.
