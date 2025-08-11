«Поманил и поставил на колени»: Дима Билан стал учить оператора снимать его — видео

11 августа 2025, 19:00

Певец Дима Билан взял процесс съёмки в свои руки на концерте

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Певец Дима Билан во время выступления решил лично проконтролировать работу оператора, указывая, как лучше его снимать. Кадры с концерта опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».