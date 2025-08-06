Милонов: у Макса Барских должны быть проблемы с выездом из России

06 августа 2025, 14:03

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у украинского исполнителя Макса Барских должны быть проблемы с выездом из России. Политик отметил, что проблемы в стране должны быть у каждого, кто критикует РФ и СВО.





Свое заявление RT депутат сделал на фоне новостей о том, что у Барских могут быть проблемы с въездом в Россию. По мнению Милонова, певцу необходимо обеспечить трудности с выездом из страны, при чем из которой он не сможет уехать лет 20.





«Если он даже как-то косо смотрел в сторону нашей армии и нашего народа-героя, то у этого артиста должны быть серьёзные проблемы не с въездом, а с выездом из России, который может затянуться лет на 20», — сказал Милонов.

