«Она упала со стула»: Иосиф Пригожин опроверг слухи, что сын Валерии избил свою жену

06 августа 2025, 13:29

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации, в которой оказался его пасынок

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @arseniy_shulgin)

Продюсер Иосиф Пригожин, супруг певицы Валерии, резко отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его пасынок Арсений Шульгин якобы избивает свою жену Лиану.





В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Пригожин заявил, что травма Лианы возникла из-за несчастного случая.

«Это чушь собачья, она упала со стула. Мы каждый день на связи с детьми. Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. Никогда в жизни!» — заявил мужчина.