«Она упала со стула»: Иосиф Пригожин опроверг слухи, что сын Валерии избил свою жену
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации, в которой оказался его пасынок
Продюсер Иосиф Пригожин, супруг певицы Валерии, резко отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его пасынок Арсений Шульгин якобы избивает свою жену Лиану.
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Пригожин заявил, что травма Лианы возникла из-за несчастного случая.
«Это чушь собачья, она упала со стула. Мы каждый день на связи с детьми. Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. Никогда в жизни!» — заявил мужчина.Продюсер уточнил, что Арсений сразу же сообщил ему о случившемся с женой. Иосиф Игоревич добавил, что Шульгин очень «воспитанный, добрый и спокойный» человек. По словам Пригожина, Арсений не только никогда не поднимет руку на женщину, но даже никогда не повысит голос. Мужчина назвал всех тех, кто распространяет подобные сплетни «мерзавцами, негодяями и подонками».
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