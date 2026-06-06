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Бородин намерен обжаловать решение суда против Аллы Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил в своем Telegram‑канале, что суд не удовлетворил его иск к Алле Пугачевой. Он заявил о планах подать апелляцию.



Бородин пояснил, что сторона истца пока не располагает мотивировочной частью вердикта. Как только документ будет получен, юристы проанализируют аргументы суда и подготовят обоснованную апелляционную жалобу для подачи в вышестоящую инстанцию.

По мнению Бородина, выводы суда не согласуются с фактическими обстоятельствами дела и представленными доказательствами. Он настаивает, что порочащие сведения, озвученные Пугачевой, действительно имели место, но не получили должной правовой оценки со стороны суда.

Причиной разбирательства стали высказывание певицы в интервью в сентябре 2025 года. Тогда она назвала Бородина доносчиком.

Александр Огарёв

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