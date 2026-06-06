Бородин намерен обжаловать решение суда против Аллы Пугачевой

06 июня 2026, 00:17

Алла Пугачева (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил в своем Telegram‑канале, что суд не удовлетворил его иск к Алле Пугачевой. Он заявил о планах подать апелляцию.