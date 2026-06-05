«Домашний уже стал»: Виктория Боня представила поклонникам необычного питомца

05 июня 2026, 16:41

Виктория Боня показала домашнюю чайку, которая регулярно прилетает к ней за едой

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь и показала в личном блоге нового питомца. Знаменитость с юмором познакомила подписчиков с чайкой по имени Вася.





Модель рассказала, что птица прилетает к ней уже не в первый раз, находит дома еду и тёплый приём.

«Вася конкретно домашний уже стал», — поделилась Боня.

«Я, конечно, понимаю, что ты красавец, но чтобы на пьедестале! Только не гадь на новую скатерть!», — сказала она.