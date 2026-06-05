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«Домашний уже стал»: Виктория Боня представила поклонникам необычного питомца

Виктория Боня показала домашнюю чайку, которая регулярно прилетает к ней за едой
Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь и показала в личном блоге нового питомца. Знаменитость с юмором познакомила подписчиков с чайкой по имени Вася.



Модель рассказала, что птица прилетает к ней уже не в первый раз, находит дома еду и тёплый приём.

«Вася конкретно домашний уже стал», — поделилась Боня.
Затем телеведущая обратилась к Василию с угрозой и пообещала птице вкусную вафлю, если та не будет справлять нужду в её доме.
«Я, конечно, понимаю, что ты красавец, но чтобы на пьедестале! Только не гадь на новую скатерть!», — сказала она.
Подписчики оживлённо отреагировали на нового жильца блогерши и не удержались от комплиментов в адрес чайки.

Ранее Виктория Боня со слезами рассказала о тяжёлой болезни любимой кошки. Она призналась, что питомец борется с онкологией.
Ольга Щелокова

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