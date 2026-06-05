«Совершенно очевидно»: Хирург раскрыла секрет новой формы носа Филипп Киркорова

05 июня 2026, 19:26

Пластический хирург Балакеримова допустила инъекционную ринопластику у Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Накануне журналисты заметили изменения во внешности Филиппа Киркорова. Инсайдеры предполагают, что певец добился вздёрнутого кончика носа — как у Майкла Джексона. Пластический хирург Зухра Балакеримова допустила, что поп-король прибёг к инъекционной ринопластике.





В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что у певца действительно изменилась форма носа.

«Если посмотреть на фотографию, можно сказать, что Киркоров сделал ринопластику, да... Здесь возможна инъекционная ринопластика. Совершенно очевидно, что король эстрады выглядит очень круто, он следит за собой. Все мы знаем о том, что косметологические процедуры могут менять внешность, улучшать её. Инъекционное вмешательство не требует реабилитации. Есть небольшая отёчность, обычная, но человек также продолжает жить и функционировать», — сообщила Балакеримова.