Бородин потребовал не подпускать поддержавшую Зеленского Варнаву к сцене

21 ноября 2025, 14:15

Екатерина Варнава (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юмористка Екатерина Варнава, ранее покинувшая Россию и выступавшая с критикой СВО, вернулась с Кипра и снова появилась на московской сцене. Как сообщает «Абзац», артистка делает это ради заработка, поскольку её зарубежный проект оказался провальным.