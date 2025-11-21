Бородин потребовал не подпускать поддержавшую Зеленского Варнаву к сцене
Юмористка Екатерина Варнава, ранее покинувшая Россию и выступавшая с критикой СВО, вернулась с Кипра и снова появилась на московской сцене. Как сообщает «Абзац», артистка делает это ради заработка, поскольку её зарубежный проект оказался провальным.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил изданию, что правоохранительные органы должны обратить внимание на её возвращение. Он напомнил о публичных высказываниях Варнавы, в которых она не поддержала спецоперацию и выступила в защиту Ивана Урганта. По словам Бородина, театрам и площадкам рекомендуется полностью отказаться от сотрудничества с артисткой и «не давать ей возможности заработать».
Ранее Варнава в интервью положительно отзывалась о Владимире Зеленском, называя его «потрясающим человеком». После отъезда она жила на Кипре и вложилась в собственное кабаре-шоу, продав недвижимость в России. Однако проект оказался неуспешным — залы пустовали, а артистка, как отмечают источники, вернулась домой, чтобы продолжить работу в Москве.
Читайте также: