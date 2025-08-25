Бородин раскрыл, почему Пугачева до сих пор не признана иноагентом

25 августа 2025, 19:06

Бородин: высокопоставленные друзья Пугачевой мешают признать ее иноагентом

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Алла Пугачева до сих пор не признана иностранным агентом, поскольку этому препятствуют ее «друзья в высоких кабинетах».





По его словам, которые приводит «Ридиус», эти люди продолжают видеть в ней народную артистку России. Однако политик считает, что они «глубоко ошибаются» и Примадонна «давно предала Россию и своих поклонников».



Кроме того, он отметил, что если в будущем она захочет вернуться на родину, то для многих это событие останется незамеченным. По его мнению, на то есть две причины.

«Во-первых, она стала предательницей. А во-вторых, Пугачева уже старая», — заявил Бородин.