«Даю пример молодежи»: Прохор Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве

25 августа 2025, 14:28

Певец Прохор Шаляпин не согласился с обвинениями в тунеядстве

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин отреагировал на обвинения в пропаганде «лакшери-жизни без усилий», выдвинутые главой движения «Иван Чай» Элиной Жгутовой. В ответ он заявил, что много работает и платит большие налоги, а также является примером для молодежи. Его слова приводит 360.ru.





Прохор заявил, что такая критика в его адрес является попыткой пропиариться за его счет. Он пояснил, что никого и ни к чему не призывает, а его единственная задача — развлекать людей. Те, кто позволяет себе подобные высказывания, по его мнению, не должны оставаться безнаказанными. Шоумен отметил, что мог бы подать в суд за клевету.

«Мой образ жизни не противоречит законам, я артист и шоумен», — начал певец.

«Купил несколько квартир в Москве, плачу приличные налоги, у меня много работы. Даю пример молодежи и надежду, что можно приехать и исполнить свою мечту», — подытожил артист.