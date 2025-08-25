«Даю пример молодежи»: Прохор Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве
Певец Прохор Шаляпин не согласился с обвинениями в тунеядстве
Певец Прохор Шаляпин отреагировал на обвинения в пропаганде «лакшери-жизни без усилий», выдвинутые главой движения «Иван Чай» Элиной Жгутовой. В ответ он заявил, что много работает и платит большие налоги, а также является примером для молодежи. Его слова приводит 360.ru.
Прохор заявил, что такая критика в его адрес является попыткой пропиариться за его счет. Он пояснил, что никого и ни к чему не призывает, а его единственная задача — развлекать людей. Те, кто позволяет себе подобные высказывания, по его мнению, не должны оставаться безнаказанными. Шоумен отметил, что мог бы подать в суд за клевету.
«Мой образ жизни не противоречит законам, я артист и шоумен», — начал певец.Шаляпин родился в бедной семьей, приехал в Москву из Волгограда. Став известным, он заявил, что может назвать себя примером для многих.
«Купил несколько квартир в Москве, плачу приличные налоги, у меня много работы. Даю пример молодежи и надежду, что можно приехать и исполнить свою мечту», — подытожил артист.