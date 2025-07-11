«Мне интересны те, кто остался»: Бабкина ответила на слова Пугачевой

Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах
Надежда Бабкина ( РИА Новости / Илья Питалев )

Народная артистка Надежда Бабкина лаконично прокомментировала слова Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Комментарий приводит aif.ru.



По ее словам, она «никак не восприняла эту ситуацию», добавив, что сейчас их взгляды на произошедшее в стране и мире расходятся. Бабкина подчеркнула, что ее больше интересуют достижения людей, оставшихся верными России.

Ранее Раиса Рязанова жестко осудила слова Пугачевой, назвав ее «холопкой» и заявив, что нормальные люди не бегут из страны.

Напомним, Бабкина высказалась о вражде с Кадышевой.

Виктория Иванченко

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