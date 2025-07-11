«У меня конкуренции нет»: Бабкина высказалась о вражде с Кадышевой

11 июля 2025, 12:32

Бабкина опровергла слухи о давней вражде с Кадышевой

Надежда Бабкина (Фото: Телеграм/nadezhda_babkina)

Надежда Бабкина заявила, что у нее никогда не было конфликта с Надеждой Кадышевой. По ее словам, которые приводит aif.ru, слухи о давней вражде возникли из-за того, что их всегда считали конкурентками.





Исполнительница хита ​«Калинка» рассказала, что в ее жизни нет места ​конфликтам, а отношение к коллеге по цеху ​всегда было ​хорошим.



«У меня в народном жанре конкуренции нет, потому что я, выходя на сцену, представляю не Надежду Бабкину, а ансамбль «Русская песня». Это многоголосие», — пояснила певица.

«Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у нее это отлично получается», — заключила народная артистка РСФСР.