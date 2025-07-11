«У меня конкуренции нет»: Бабкина высказалась о вражде с Кадышевой
Бабкина опровергла слухи о давней вражде с Кадышевой
Надежда Бабкина заявила, что у нее никогда не было конфликта с Надеждой Кадышевой. По ее словам, которые приводит aif.ru, слухи о давней вражде возникли из-за того, что их всегда считали конкурентками.
Исполнительница хита «Калинка» рассказала, что в ее жизни нет места конфликтам, а отношение к коллеге по цеху всегда было хорошим.
«У меня в народном жанре конкуренции нет, потому что я, выходя на сцену, представляю не Надежду Бабкину, а ансамбль «Русская песня». Это многоголосие», — пояснила певица.Более того, Бабкина подчеркнула, что высоко оценивает вокальные данные и репертуар Кадышевой. Также она добавила, что высказывала мнение только о сценических костюмах солистки «Золотого кольца», которые, по ее словам, не соответствуют народному жанру.
«Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у нее это отлично получается», — заключила народная артистка РСФСР.