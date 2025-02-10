Бородина пожаловалась на рецидив хронического недуга – врачи не могут помочь

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина поделилась, что на фоне подготовки к свадьбе у неё случился рецидив хронического заболевания. Телеведущая снова страдает от головных болей, причину которых врачи найти не могут.
На днях в своих соцсетях Бородина пожаловалась на плохое самочувствие, вызванное сильной мигренью. По словам звезды, обострение болезни случилось на фоне эмоционального перенапряжения.
Ксения рассказала, что всячески пытается справиться с мучающей её головной болью: принимает лекарства и витамины, ходит на массаж шейного отдела, делает инъекции ботокса в голову и шею.
В настоящее время телеведущая готовится к свадьбе. Её избранником стал блогер Николай Сердюков. Это будет уже третий брак Бородиной. Причём решение о женитьбе влюблённые приняли уже через пару месяцев после начала отношений.
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Ксения рассказала, что всячески пытается справиться с мучающей её головной болью: принимает лекарства и витамины, ходит на массаж шейного отдела, делает инъекции ботокса в голову и шею.
«Почти год я не испытывала боли, кроме определенных дней раз в месяц. Лето отлично прошло и вся осень тоже. Боли не было, но после декабря она вернулась, так как было много работы, стресса, перелетов и так далее», – поделилась с поклонниками телеведущая.Бородина отметила, что она очень эмоциональный человек, поэтому остро реагирует на события.
В настоящее время телеведущая готовится к свадьбе. Её избранником стал блогер Николай Сердюков. Это будет уже третий брак Бородиной. Причём решение о женитьбе влюблённые приняли уже через пару месяцев после начала отношений.
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Анастасия Чинкова