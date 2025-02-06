«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)
Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.
На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.
Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.
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*запрещён в РФ
На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.
Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.
«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова