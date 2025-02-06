Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)
Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.
6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)
Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.
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*запрещён в РФ
6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)
Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.
Читайте также:
«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
«Не показывает эмоций»: жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с её старшей дочерью
«Тебе изменяют, и ты в этом аду живешь…»: Ксения Бородина вспомнила, как нанимала детективов в браке с Курбаном Омаровым
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова