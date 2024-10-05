С молодой брюнеткой, будучи пьяным: как Меладзе, Агутин, Куценко и другие звезды изменяли своим женам

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Шоу-бизнес в России известен своими яркими событиями, скандалами и драмами. В центре внимания часто оказываются не только творческие успехи знаменитостей, но и их личная жизнь. Особенно болезненной темой становятся измены известных мужчин своим возлюбленным и женам. «Радио 1» расскажет о звездах, чьи любовные похождения стали достоянием общественности.
Джиган (Дени́с Усти́менко-Вейнште́ин)В 2020 году у известного рэпера Джигана и его жены, модели Оксаны Самойловой, родился четвёртый ребёнок. Однако счастье в их семью не пришло. Рэпер часто отсутствовал дома и изменял матери своих четверых детей.
После рождения долгожданного сына Давида Джиган был переполнен радостью и потерял контроль над собой. В одном из прямых эфиров он появился в нетрезвом виде и грубо разговаривал со своей дочерью. После этого он отправился в реабилитационный центр, а позже стало известно о намерении Оксаны Самойловой развестись с ним. Однако звёздной паре удалось преодолеть разногласия и сохранить семью. Оксана решила дать мужу второй шанс.
Джиган уверяет, что изменился и больше не будет изменять своей жене.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Валерий МеладзеВалерий Меладзе — знаменитый российский исполнитель, известный своими хитами и прекрасным голосом.
В 2006 году певец женился на Ирине Малухиной, с которой прожил около 25 лет. В браке у них родилось трое детей: две дочери и сын. В то время женщина не знала, что её муж изменяет ей с Альбиной Джанабаевой, бэк-вокалисткой в группе «ВИА Гра».
Валерий Меладзе признал свою вину и принёс извинения жене и детям.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Леонид АгутинЛеонид Агутин и Анжелика Варум, одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, столкнулись с изменой и скандалом в 2011 году.
На конкурсе «Новая волна» Агутин изменил своей жене с молодой брюнеткой, будучи пьяным. Этот инцидент привёл к серьёзному конфликту в семье.
Варум была глубоко оскорблена и разочарована поступком мужа, даже думала о разводе, однако Анжелика всё же решила дать мужу ещё один шанс.
Агутин публично извинился перед женой и пообещал, что подобное больше не повторится.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Влад СоколовскийПроблемы в личной жизни и сложности привели к неверности. Певец и атвор песен Влад Соколовский признался в измене жене Рите Дакоте.
Он признался, что сложности в личной жизни и трудности, с которыми он столкнулся, привели к неверности. Когда Рита Дакота узнала о неверности, она незамедлительно подала на развод.
Сейчас певец раскаивается в своём поведении и стремится оставить ошибки в прошлом. Влад публично извинился перед бывшей женой в социальных сетях.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Тарзан (Сергей Глушко)В 2020 году произошёл неприятный инцидент с участием стриптизёра. Анастасия Шульженко призналась, что состоит в давних отношениях с мужем Наташи Королёвой, и даже предоставила видео, снятое в доме звёздной пары.
Актрисе фильма «Ночная смена» пришлось признать свою вину. Несмотря на общественный резонанс, Наташа Королёва нашла в себе силы простить Глушко.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Гоша КуценкоГоша Куценко и Мария Порошина были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Их союз длился около двадцати лет, но в конце концов распался. Причиной развода стала измена актёра.
Гоша Куценко признался Марии Порошиной в неверности, после чего Мария попросила его собрать вещи и уйти.
Порошина смогла простить мужа и сохранить с ним дружеские отношения.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Иван СтебуновАктёр был женат на прекрасной Марине Александровой. Их брак продлился меньше двух лет. Причиной разрыва стал Стебунов. У него появилась новая симпатия, которую он не смог скрыть от своей жены.
Стебунов поделился, что изменил жене во время гастролей. Актёр подчеркнул, что женщины обладают особой интуицией и способны чувствовать измену, а также признал свою ответственность за произошедшее.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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