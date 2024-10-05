С молодой брюнеткой, будучи пьяным: как Меладзе, Агутин, Куценко и другие звезды изменяли своим женам

Шоу-бизнес в России известен своими яркими событиями, скандалами и драмами. В центре внимания часто оказываются не только творческие успехи знаменитостей, но и их личная жизнь. Особенно болезненной темой становятся измены известных мужчин своим возлюбленным и женам. «Радио 1» расскажет о звездах, чьи любовные похождения стали достоянием общественности.