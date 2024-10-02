«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После своего стремительного отъезда из России и развода с Константином Меладзе певица Вера Брежнева продолжает активно искать спонсоров. На днях она вновь сделала попытку поправить финансовые дела и анонсировала гастрольный тур по Европе, но в последний момент отменила один из предстоящих концертов. О том, как сейчас живет артистка расскажет редакция «Радио 1».
Отмена концерта Брежневой
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В социальных сетях Веры Брежневой появились сообщения о её планах выступить перед поклонниками в Польше. По предварительным сведениям, певица планировала масштабное шоу с танцевальной группой. Однако буквально за несколько дней до начала тура она огорошила своих поклонников новостью о том, что концерт отменён.
В своем блоге Вера опубликовала пост, в котором заявила, что ей не суждено выйти на сцену в Польше в ближайшее время. По её словам, виновниками отмены стали организаторы, которые не выполнили свои обязательства.
«Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь», – сообщила она.
Для Брежневой неудача стала далеко не первой в последнее время. Ранее она уже попала в неловкую ситуацию во время визита в Казахстан, а также опозорилась во время песенного конкурса в Европе, где исполняла песни на русском языке, хотя раньше активно избегала этого. Позже она снова оказалась в затруднительном положении из-за «голого» клипа.
В соцсетях вокруг Брежневой развернулся настоящий шум. Комментаторы, порядком уставшие от постоянных неудач певицы, возликовали, увидев всю безысходность её положения.
«Об нее вытерли ноги в Европе», «Грош цена певичке», «Она уже и голая пляшет, не знает как заработать, но и этим не собрала зал», – пишут пользователи Сети.
Развод с Меладзе
Брак с Меладзе усилил позиции Брежневой в индустрии, позволив ей стать одной из самых высокооплачиваемых певиц, уверены ее коллеги по шоу-бизнесу. За последние годы Брежнева приобрела дорогостоящий особняк на озере Комо, несколько квартир в Москве и запустила свой собственный косметический бизнес.
До недавнего времени её косметическая компания приносила значительный доход. Только до 2022 года результатов её продаж составили сотни миллионов рублей: тушь и пудра продавались по цене в несколько сотен рублей, что в разы превышало цены известных брендов.
Концерты в России также приносили немалые деньги — сольное выступление оценивалось в 500–600 тысяч рублей, а в месяц она зарабатывала не менее трёх миллионов рублей. Брежнева имела многомиллионную аудиторию в социальных сетях, что приносило ей до 30 миллионов рублей в год, не считая дохода от рекламы на ТВ.
Причины развода
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Однако, как оказалось, в браке с Константином Меладзе Брежневой приходилось всегда притворяться и быть удобной женой. Об этом она прежде сообщала сама.
«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле»», — приводит слова певицы МК.RU.Авторы статьи полагают, что она притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала лишь выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором.
Однако позже появились слухи о том, что во время брака с Брежневой Меладзе якобы завел роман с 22-летней Софией Тарасовой.
В 2020 году девушка вошла в новый состав группы «ВИА Гра», а уже через год признавалась, что в ее жизни есть любимый мужчина, которым она дорожит. А Меладзе, в свою очередь, почти неприлично выделял ее среди девушек музыкального коллектива, делал комплименты, а позже начал выводить ее на сцену без коллег по группе и петь дуэтом.
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