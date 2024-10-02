«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

После своего стремительного отъезда из России и развода с Константином Меладзе певица Вера Брежнева продолжает активно искать спонсоров. На днях она вновь сделала попытку поправить финансовые дела и анонсировала гастрольный тур по Европе, но в последний момент отменила один из предстоящих концертов. О том, как сейчас живет артистка расскажет редакция «Радио 1».