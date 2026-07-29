«Похожа на каракатицу»: Сергей Соседов резко высказался о появлении Аллы Пугачёвой в Юрмале

29 июля 2026, 16:19

Соседов раскритиковал образ Пугачёвой и заявил, что она не сможет вернуть славу

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь прокомментировал появление Аллы Пугачёвой на фестивале в Юрмале. В беседе с Общественной Службой Новостей он резко высказался об образе певицы и заявил, что, по его мнению, артистка пытается сохранить внимание публики любой ценой.





Соседов отметил, что раньше Пугачёва была известна прежде всего благодаря своему голосу, харизме и хитам, однако сейчас, как считает критик, внимание к ней всё чаще связано с внешним видом и светскими появлениями.





«Вы только посмотрите на неё… Она же похожа на каракатицу. Она пытается смеяться над своим образом, но делает ещё хуже», — заявил Соседов.

«Безнадёжно постарела, попытки молодиться только усугубляют ситуацию. Славу былую она уже не вернёт, как бы она сейчас ни изворачивалась», — высказался Сергей.