«Похожа на каракатицу»: Сергей Соседов резко высказался о появлении Аллы Пугачёвой в Юрмале
Соседов раскритиковал образ Пугачёвой и заявил, что она не сможет вернуть славу
Музыкальный критик Сергей Соседов вновь прокомментировал появление Аллы Пугачёвой на фестивале в Юрмале. В беседе с Общественной Службой Новостей он резко высказался об образе певицы и заявил, что, по его мнению, артистка пытается сохранить внимание публики любой ценой.
Соседов отметил, что раньше Пугачёва была известна прежде всего благодаря своему голосу, харизме и хитам, однако сейчас, как считает критик, внимание к ней всё чаще связано с внешним видом и светскими появлениями.
«Вы только посмотрите на неё… Она же похожа на каракатицу. Она пытается смеяться над своим образом, но делает ещё хуже», — заявил Соседов.По словам критика, попытки артистки выглядеть моложе только усиливают внимание к возрастным изменениям. Он также добавил, что, по его мнению, прежнюю популярность Пугачёвой уже невозможно вернуть.
«Безнадёжно постарела, попытки молодиться только усугубляют ситуацию. Славу былую она уже не вернёт, как бы она сейчас ни изворачивалась», — высказался Сергей.При этом Соседов предположил, что певица и дальше будет появляться в обсуждаемых образах и создавать инфоповоды, чтобы оставаться в центре внимания.