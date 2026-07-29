Ксения Бородина публично высказала обиду Виктории Боне
Ксения Бородина упрекнула Викторию Боню, предложившую ей свою косметику
Телеведущая Ксения Бородина публично высказала обиду Виктории Боне в личном блоге.
На одном из недавних мероприятий телеведущую, как она утверждает, сняли с неудачного ракурса. В комментариях к видео высказалась Виктория Боня, предложив Ксении отправить консилеры, чтобы улучшить её внешний вид на камеру. Бородина отреагировала на это сдержанно, но позже выразила недовольство.
«Боня решила хайпануть и намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красиво! Так ты же вроде против хейта, особенно, когда проходятся по внешности, ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина!» — написала Ксения.
После Бородина выложила неудачное фото Бони и отметила, что такие изображения не передают её подлинный облик.