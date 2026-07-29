«Я не ожидала такого ажиотажа»: Анастасия Волочкова рассказала о популярности среди зумеров
Волочкова призналась, что удивлена интересом молодёжи к её песне «Кто эти люди»
Анастасия Волочкова высказалась о неожиданной волне популярности среди молодой аудитории. Новый всплеск внимания к балерине произошёл после того, как её песня «Кто эти люди» стала вирусной в TikTok и попала в тренды. Об этом сообщает Teleprogramma.org.
Артистка призналась, что не ожидала, что её творчество настолько заинтересует представителей нового поколения. По словам Волочковой, сейчас её музыку активно используют в роликах молодые блогеры и даже дети.
«Мне присылают видео, где под мою песню записывают ролики молодые ребята и дети. Я не ожидала такого ажиотажа. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню "Кто эти люди" вместе со мной», — рассказала Анастасия.Балерина отметила, что особенно приятно для неё видеть такую поддержку со стороны молодёжи, ведь раньше её чаще воспринимали как артистку другой эпохи. Теперь же, по словам Волочковой, новые поклонники приходят на её выступления и ждут встречи с ней после концертов.
Анастасия также рассказала, что молодые фанаты часто встречают её у служебного входа, и она старается никому не отказывать в фотографии. По мнению Волочковой, секрет такого интереса заключается в её открытости и умении оставаться собой.