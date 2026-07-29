«Я не ожидала такого ажиотажа»: Анастасия Волочкова рассказала о популярности среди зумеров

29 июля 2026, 16:23

Волочкова призналась, что удивлена интересом молодёжи к её песне «Кто эти люди»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова высказалась о неожиданной волне популярности среди молодой аудитории. Новый всплеск внимания к балерине произошёл после того, как её песня «Кто эти люди» стала вирусной в TikTok и попала в тренды. Об этом сообщает Teleprogramma.org.





Артистка призналась, что не ожидала, что её творчество настолько заинтересует представителей нового поколения. По словам Волочковой, сейчас её музыку активно используют в роликах молодые блогеры и даже дети.





«Мне присылают видео, где под мою песню записывают ролики молодые ребята и дети. Я не ожидала такого ажиотажа. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню "Кто эти люди" вместе со мной», — рассказала Анастасия.