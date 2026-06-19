Бородина призналась, что столкнулась с неожиданным эффектом после отказа от вредных привычек
Ксения Бородина рассказала о наборе веса после отказа от сигарет и алкоголя
Ксения Бородина поделилась с подписчиками неожиданными последствиями отказа от вредных привычек. Телеведущая рассказала, что перестала употреблять алкоголь и курить, но вместо ожидаемого снижения веса столкнулась с обратной ситуацией.
По словам Бородиной, отказаться от алкоголя ей оказалось проще всего — сейчас она совсем не испытывает тяги к нему.
«Самым несложным был отказ от алкоголя, кстати. Вот по нему совсем не скучаю. Только воспоминания, как тебе хреново с утра, и больше ничего. Но то, что я бросила пить алкоголь не дало мне в минус ни одного кг! Ни грамма! А вот когда бросила курить — сразу плюс 3 кг, и с ними я борюсь», — рассказала телеведущая.Ранее Бородина также отвечала на вопросы поклонников о возможном общем ребёнке с Николаем Сердюковым. Телеведущая отметила, что не понимает, «как можно не хотеть» такого события, и поделилась видео с Сердюковым и своей крестницей.