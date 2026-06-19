Бородина призналась, что столкнулась с неожиданным эффектом после отказа от вредных привычек

19 июня 2026, 22:23

Ксения Бородина рассказала о наборе веса после отказа от сигарет и алкоголя

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина поделилась с подписчиками неожиданными последствиями отказа от вредных привычек. Телеведущая рассказала, что перестала употреблять алкоголь и курить, но вместо ожидаемого снижения веса столкнулась с обратной ситуацией.





По словам Бородиной, отказаться от алкоголя ей оказалось проще всего — сейчас она совсем не испытывает тяги к нему.





«Самым несложным был отказ от алкоголя, кстати. Вот по нему совсем не скучаю. Только воспоминания, как тебе хреново с утра, и больше ничего. Но то, что я бросила пить алкоголь не дало мне в минус ни одного кг! Ни грамма! А вот когда бросила курить — сразу плюс 3 кг, и с ними я борюсь», — рассказала телеведущая.