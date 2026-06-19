Юрий Лоза рассказал о своём отношении к российским артистам и музыке, созданной ИИ
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал свой образ одного из самых жёстких критиков отечественного шоу-бизнеса. По словам артиста, этот статус не соответствует действительности, а его высказывания часто воспринимают слишком буквально. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Особый интерес у музыканта сейчас вызывает использование искусственного интеллекта в создании музыкальных композиций. Артист признался, что с любопытством слушает треки, созданные при помощи нейросетей, а также сам осваивает современные технологии для работы над музыкой.
При этом Лоза считает, что даже самые продвинутые алгоритмы не способны заменить человеческие эмоции и творческое начало. По его мнению, искусственный интеллект может помочь в создании музыки, однако вложить в произведение настоящие чувства способен только человек.
Музыкант также сообщил, что рассматривает возможность выпуска нового альбома, в работе над которым будут использованы технологии искусственного интеллекта.
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