Юрий Лоза рассказал о своём отношении к российским артистам и музыке, созданной ИИ

19 июня 2026, 22:02

Лоза признался, что хочет выпустить альбом с использованием нейросетей

Юрий Лоза (Фото: Instagram* / @lozayury)

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал свой образ одного из самых жёстких критиков отечественного шоу-бизнеса. По словам артиста, этот статус не соответствует действительности, а его высказывания часто воспринимают слишком буквально. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.