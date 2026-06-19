«Есть что-то отцовское»: Дибров высказался о разнице в возрасте в отношениях

19 июня 2026, 20:31

Дмитрий Дибров объяснил, почему мужчин привлекают девушки младше

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Телеведущий Дмитрий Дибров поделился своим взглядом на то, почему некоторые мужчины выбирают партнёрш значительно младше себя.





В разговоре на шоу Ксении Собчак артист отметил, что причина, по его мнению, не всегда связана только с внешностью или романтическим интересом.





«Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще. Здесь что-то отцовское», — высказался он.