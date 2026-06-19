Любятинка рассказала о закулисье шоу-бизнеса и реалити-шоу

19 июня 2026, 21:45

Певица Любятинка призналась, что ей часто приходится играть по чужим правилам

Любятинка (Фото: Instagram* / @lubyatinka)

Блогер и певица Любятинка поделилась своим взглядом на работу в шоу-бизнесе и участие в телевизионных проектах. Об этом сообщает Popcake.