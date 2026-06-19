Любятинка рассказала о закулисье шоу-бизнеса и реалити-шоу
Блогер и певица Любятинка поделилась своим взглядом на работу в шоу-бизнесе и участие в телевизионных проектах. Об этом сообщает Popcake.
За последние месяцы артистка успела стать участницей сразу двух реалити-шоу — «Тайный миллионер» и «Мастер игры», что позволило ей лучше узнать особенности индустрии изнутри.
По словам исполнительницы, в сфере развлечений большое внимание уделяется конфликтам, интригам и громким историям. Иногда участникам проектов предлагают оказаться в ситуациях, которых они предпочли бы избегать в обычной жизни. При этом Любятинка отметила, что подобные механизмы давно стали частью шоу-индустрии.
Артистка подчеркнула, что не строила иллюзий относительно мира шоу-бизнеса и изначально понимала, что эта сфера, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. Она считает важным сохранять здравый взгляд на происходящее и не терять собственные ориентиры.
Певица добавила, что старается принимать существующие правила игры, но при этом оставаться верной себе и трезво оценивать всё, что происходит вокруг.
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