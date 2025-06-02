Бородина раскрыла, кто плетет интриги за кадром в проекте «Сокровища императора»

02 июня 2025, 12:09

Ксения Бородина призвала зрителей проекта «Сокровищ» не верить всему, что показывают

Ксения Бородина ( Фото: Telegram: @borodylia )

Ксения Бородина, звезда телеэкранов, впервые приняла участие в реалити-шоу, снявшись в проекте «Сокровища императора» вместе со своим женихом Николаем Сердюковым.





Опыт оказался настолько насыщенным, что знаменитость поделилась своими впечатлениями в социальных сетях, откровенно рассказав о закулисье, сложностях и выводах, сделанных уже после выхода первого выпуска. Телеведущая призналась, что, как и зрители, многое узнала только из эфира, ведь монтаж показывает лишь часть общей картины.





«Мы, конечно же, никогда не знаем, что участники говорят на синхронах, увидели это только в эфире», — отметила она.

«Опасны те, кто улыбается в глаза, а за глаза говорят абсолютно другие вещи», — заявила Ксения.

