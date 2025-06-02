Младший сын композитора Владимира Шаинского захотел жениться на режиссере: «Наше личное, важное событие»

02 июня 2025, 11:40

Сын Владимира Шаинского Вячеслав сделал предложение своей возлюбленной

Вячеслав Шаинский (Фото: Инстаграм* @slavashainsky)

Сын композитора Владимира Шаинского сделал предложение руки и сердца режиссеру Кристине Печерской. Вячеслав рассказал о деталях предстоящего торжества.





Сын автора множества известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, открыл гала-концерт фестиваля новых детских песен. За кулисами Вячеслав Шаинский появился в компании избранницы, с которой они уже долгое время трудятся вместе. Ее зовут Кристина Печерская, и она стала режиссером концерта.



Перед началом мероприятия Вячеслав объявил, что наконец решил жениться на возлюбленной. Кристина уже является членом Союза кинематографистов и успела поработать продюсером на телевидении.





«Мы уже решили, что, наверное, совершенно не хотим какого-то пафосного торжества. В нашей жизни почти каждый день мероприятия, поэтому наше личное, важное событие мы решили провести камерно, в кругу семьи и просто отдохнуть. Главное — провести тихо и спокойно. Пока выбираем дату», — откровенничал Вячеслав.

«Я не исключаю, что еще организую какое-то яркое романтическое предложение», — процитировала сына композитора газета «Московский комсомолец».