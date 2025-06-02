Певица Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала сыновьям с уроками: «Тупенькая»

02 июня 2025, 11:49

Татьяна Буланова призналась, что не помогала сыновьям с уроками

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова призналась, что не помогала сыновьям с уроками, потому что «тупенькая». Об этом артистка заявила в шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.





Напомним, что у Булановой двое сыновей. Старший Александр родился в 1993 году от продюсера Николая Тагрина, а младший Никита появился на свет в 2007 году от футболиста Владислава Радимова.



В программе певица поделилась, что с уроками мальчикам помогала няня, которая с годами стала чуть ли не членом семьи.





«У нас няня была замечательная, сейчас она уже перешла в разряд помощника, я на неё молюсь. У неё техническое образование высшее, она с Никитой и математику, и физику делала. Благодаря Наталье нашей это получалось. Если бы не она, я не знаю, кто помогал бы», – отметила Буланова.