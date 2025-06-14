Бородина закатила роскошный день рождения мужу и устроила девичник после свадьбы

14 июня 2025, 14:14

Ксения Бородина устроила праздник мужу с икрой и шампанским с золотом

Ксения Бородина ( Фото Instagram*: @borodylia )

Ксения Бородина устроила шикарную вечеринку в честь 37-летия своего мужа, блогера Николая Сердюкова. Гостей угощали черной икрой, необычными блинами и шампанским с золотом из раковин.