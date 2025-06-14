Бородина закатила роскошный день рождения мужу и устроила девичник после свадьбы

Ксения Бородина устроила праздник мужу с икрой и шампанским с золотом
Ксения Бородина ( Фото Instagram*: @borodylia )

Ксения Бородина устроила шикарную вечеринку в честь 37-летия своего мужа, блогера Николая Сердюкова. Гостей угощали черной икрой, необычными блинами и шампанским с золотом из раковин.



Но на этом празднование не закончилось. Пара решила отметить предсвадебные вечеринки, разделившись для встречи с друзьями. Ксения отправилась на девичник в Санкт-Петербург с подругами, а Николай — на мальчишник.

Бородина с подругами пили шампанское в поезде и заселились в шикарный отель, где номер стоит более 100 тысяч рублей. Вечером девушек ждал праздничный ужин в ресторане, где им подали бокалы с фотографиями Бородиной и ее подруг.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).


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Виктория Иванченко

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