Ваня Дмитриенко рассказал о визите к Ларисе Долиной до скандала с мошенниками
Певец Ваня Дмитриенко признался в шоу «Вписка», что был сильно удивлён историей с мошенниками, в которую оказалась вовлечена Лариса Долина.
По словам артиста, он лично бывал в той самой квартире, вокруг которой позже разгорелся резонансный скандал.
Дмитриенко рассказал, что однажды приезжал к Долиной во время работы над своим альбомом. Певица сама предложила ему помощь и пригласила в гости, чтобы помочь с вокалом.
Артист отметил, что хорошо запомнил квартиру, поэтому новости о произошедшем стали для него настоящим шоком. По словам Дмитриенко, он знает Долину исключительно с положительной стороны, и случившееся его искренне поразило.
