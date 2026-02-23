Ваня Дмитриенко рассказал о визите к Ларисе Долиной до скандала с мошенниками

23 февраля 2026, 22:56

Дмитриенко признался, что история с квартирой Долиной его по-настоящему потрясла

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко признался в шоу «Вписка», что был сильно удивлён историей с мошенниками, в которую оказалась вовлечена Лариса Долина.