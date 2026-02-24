«Выставили вот такой вот счёт»: Дмитриенко рассказал о знакомстве с танцовщицей в стриптиз-клубе
Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что знакомство с одной танцовщицей в стриптиз-клубе обернулся для него неожиданным счётом. Необычную историю артист рассказал в шоу «Вписка».
По словам музыканта, он бывал в подобных заведениях всего несколько раз. Впервые он попал стриптиз-клуб по приглашению богатых знакомых, когда ему ещё не исполнилось 18 лет — на входе возникли трудности, но взрослые спутники помогли их решить.
Один из визитов запомнился певцу особенно сильно: в Санкт-Петербурге Дмитриенко разговорился с молодой танцовщицей. Он начал расспрашивать её о жизни и диалог вышел довольно длительный. Однако позже выяснилось, что время, проведённое за беседой, тоже оплачивается, и с артиста потребовали определенную сумму денег.
«Я к ней подхожу и говорю: «Почему ты здесь?» (...) У нас был целый психотерапевтический сеанс. А потом мне выставили вот такой вот счёт», — поделился Дмитриенко.Он уточнил, что его опыт посещения стриптиз-клубов оказался скорее курьёзным, чем романтическим. Певец также прокомментировал в шоу распространившиеся в соцсетях слухи о якобы заработанных им 924 миллионах рублей за концертную деятельность.
Ранее Дмитриенко объяснил, почему избегал говорить о своих отношениях с актрисой Анна Пересильд. Одной из главных причин является то, что он хотел позволить чувствам развиваться естественно.