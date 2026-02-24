«Выставили вот такой вот счёт»: Дмитриенко рассказал о знакомстве с танцовщицей в стриптиз-клубе

24 февраля 2026, 07:03

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, как устроил со стриптизёршей сеанс психотерапии

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что знакомство с одной танцовщицей в стриптиз-клубе обернулся для него неожиданным счётом. Необычную историю артист рассказал в шоу «Вписка».





По словам музыканта, он бывал в подобных заведениях всего несколько раз. Впервые он попал стриптиз-клуб по приглашению богатых знакомых, когда ему ещё не исполнилось 18 лет — на входе возникли трудности, но взрослые спутники помогли их решить.



Один из визитов запомнился певцу особенно сильно: в Санкт-Петербурге Дмитриенко разговорился с молодой танцовщицей. Он начал расспрашивать её о жизни и диалог вышел довольно длительный. Однако позже выяснилось, что время, проведённое за беседой, тоже оплачивается, и с артиста потребовали определенную сумму денег.



Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)

«Я к ней подхожу и говорю: «Почему ты здесь?» (...) У нас был целый психотерапевтический сеанс. А потом мне выставили вот такой вот счёт», — поделился Дмитриенко.