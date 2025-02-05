«Тебе изменяют, и ты в этом аду живешь…»: Ксения Бородина вспомнила, как нанимала детективов в браке с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина (фото: соцсети)
Ксения Бородина скоро выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова. Однако хейтеры убеждены, что в новом браке она будет совершать те же ошибки, что и в союзе с Курбаном Омаровым.
Бородина и Омаров развелись в 2021 году, после того как Ксения уличила его в изменах. Телеведущая наняла частных сыщиков, которые помогли ей вывести мужа на чистую воду.
В ответ на этот комментарий Бородина отметила, что в том браке была несчастна. Она вынуждена была постоянно подозревать в чём-то Омарова, поскольку знала, что он нагло врёт и изменяет ей. Также она поразилась, что женщины не проявляют солидарность, а, напротив, позволяют себе гнобить других женщин.
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«Я всё время боролась сама с собой. Но потом увидела всё своими глазами – просто наняла детективов, которые все для меня засняли. Мне дали номер квартиры, мне дали имя и фамилию… Женщин было какое-то неимоверное количество. Это потом всё повсплывало», – рассказывала Бородина в интервью журналистке Надежде Стрелец.Вспоминая тот период из жизни телеведущей, одна из подписчиц начала уверять, что и в новом браке она будет вести себя также, то есть следить за геолокацией и паролями мужа.
В ответ на этот комментарий Бородина отметила, что в том браке была несчастна. Она вынуждена была постоянно подозревать в чём-то Омарова, поскольку знала, что он нагло врёт и изменяет ей. Также она поразилась, что женщины не проявляют солидарность, а, напротив, позволяют себе гнобить других женщин.
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Анастасия Чинкова