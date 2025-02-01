«Не показывает эмоций»: жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с её старшей дочерью

Яна Поплавская снова обрушилась с критикой на Лолиту Милявскую. В своём Telegram-канале актриса напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян. По словам Поплавской, исполнительница недостойна быть гражданской России.