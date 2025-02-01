«Не показывает эмоций»: жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с её старшей дочерью

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: соцсети)
Жених телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, переживает из-за отношений с её старшей дочерью. Сама звезда в соцсетях отметила, что её будущий муж ищет подходит к Марусе.
«Он быстро нашёл общий язык с девочками, особенно с Теоной. Коля от неё в восторге, всё время ею восхищается. Маруся уже более взрослая, к тому же подросток. Коля переживает всё время, спрашивает, всё ли нравится Марусе. А Мару очень спокойная и никогда так открыто эмоций не показывает. Но общение у всех троих очень хорошее», – отметила телеведущая.Старшая дочь Бородиной появилась на свет в её браке с бизнесменом Юрием Будаговым. В личном блоге она признавалась, что бывший супруг не помогал ей финансово и полностью перестал видеться с дочерью Марусей. При этом она не предъявляет никаких претензий к экс-мужу, считая, что он сам в будущем пожалеет о своих поступках.
Ранее Бородина рассказывала, что её дочь достаточно умна для своего возраста и уже умеет расставлять приоритеты. Телеведущая мечтает, что Маруся поступила в МГИМО и стала дипломатом.
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Анастасия Чинкова