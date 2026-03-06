«Бородище это вечное»: Дмитрий Нагиев высказался о внешности сына

06 марта 2026, 11:30

Дмитрий Нагиев заявил, что его сыну стоит поработать над собой

Кирилл Нагиев (Фото: Instagram* / @kirill_nagiev)

Дмитрий Нагиев прокомментировал внешность своего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Несмотря на то что многие поклонницы считают Кирилла одним из самых привлекательных актёров и называют его секс-символом, его знаменитый отец видит ситуацию иначе. По словам Нагиева-старшего, сыну ещё есть над чем работать.





«Ему нужно поработать (над собой). Бородище это вечное… У Кирилла проблема — он бежит от своей внешности и считает, как актёр, что она может быть любой», — заявил Дмитрий на мероприятии «Форум в большом городе от VK».