«Бородище это вечное»: Дмитрий Нагиев высказался о внешности сына
Дмитрий Нагиев заявил, что его сыну стоит поработать над собой
Дмитрий Нагиев прокомментировал внешность своего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на то что многие поклонницы считают Кирилла одним из самых привлекательных актёров и называют его секс-символом, его знаменитый отец видит ситуацию иначе. По словам Нагиева-старшего, сыну ещё есть над чем работать.
«Ему нужно поработать (над собой). Бородище это вечное… У Кирилла проблема — он бежит от своей внешности и считает, как актёр, что она может быть любой», — заявил Дмитрий на мероприятии «Форум в большом городе от VK».Сам Дмитрий Нагиев при этом давно считается кумиром миллионов женщин. Однако актёр уверяет, что никогда не пользовался своей популярностью у поклонниц. По его словам, для него гораздо важнее настоящие чувства и искреннее общение, чем мимолётные романы.