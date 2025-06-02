Надежда Кадышева собирается дать грандиозный концерт на 80 тысяч человек

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Народная артистка России Надежда Кадышева собирается дать многотысячный концерт. Об этом пишет издание StarHit.



Композиции певицы вновь набирают популярность благодаря соцсетям, где под песни в фольклорном стиле сниается множество видео. Очевидно, что ршение о проведении грандиозного концерта возникло на фоне второй волны популярности. На площадке планируется собрать 80 тысяч человек.

Выступление ещё не утверждено, однако, предварительно, оно состоится 20 июня 2026 года.

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