Надежда Кадышева собирается дать грандиозный концерт на 80 тысяч человек
Народная артистка России Надежда Кадышева собирается дать многотысячный концерт. Об этом пишет издание StarHit.
Композиции певицы вновь набирают популярность благодаря соцсетям, где под песни в фольклорном стиле сниается множество видео. Очевидно, что ршение о проведении грандиозного концерта возникло на фоне второй волны популярности. На площадке планируется собрать 80 тысяч человек.
Выступление ещё не утверждено, однако, предварительно, оно состоится 20 июня 2026 года.
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