Михаил Ефремов посетит могилу водителя, погибшего по его вине 5 лет назад
Актер Михаил Ефремов планирует посетить могилу Сергея Захарова — водителя автофургона, погибшего по вине артиста пять лет назад.
Годовщина роковой аварии приходится на воскресенье, 8 июня. В этот день в 2020 году Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения своего джипа выехал на встречную полосу и врезался в автофургон «Лада Гранта».
Сообщения о том, что Михаил уже заключил первый после освобождения контракт и вскоре начнет сниматься, не подтверждался, сообщила газета «Комсомольская правда».
Отмечалось, что Ефремов все еще не может простить самого себя. И, судя по всему, именно поэтому хотел бы тайно съездить в Рязанскую область, где покоится Захаров.
Ранее Татьяна Глаголева, являющаяся представителем Михаил Ефремова коротко и емко ответила на частые вопросы о возвращении актёра к съемкам.
Читайте также: