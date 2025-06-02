Татьяна Буланова прокомментировала эпатажный поступок своего 18-летнего сына Никиты
Буланова о татуировке сына: осуждать не стала, но нашла повод для радости
Татьяна Буланова отреагировала на смелый поступок своего 18-летнего сына Никиты, который сделал татуировку с названием своего дебютного альбома на лице. Певица, хоть и не скрывает своего неодобрения, решила не осуждать решение наследника.
Артистка нашла повод для позитива в этой ситуации, отметив:
«Главное, что там нет матерных слов», — об этом Буланова рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.Также певица подчеркнула, что сын не принимает ее помощь в продвижении своей музыкальной карьеры, а о его решении стать рэпером она узнала одной из последних. Буланова призналась, что хотела бы поддержать Никиту, но он отказывается от ее участия.
Сам Никита недавно представил свой первый альбом «Spexy», название которого теперь украшает его лицо. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию общественности, особенно учитывая наличие нецензурных выражений в его треках.
Недавнее признание Никиты о провале ЕГЭ по русскому языку и математике добавило к ситуации новые проблемы. Теперь у молодого человека стоит вопрос о поступлении в вуз и, возможно, о службе в армии.