Татьяна Буланова прокомментировала эпатажный поступок своего 18-летнего сына Никиты

02 июня 2025, 15:29

Буланова о татуировке сына: осуждать не стала, но нашла повод для радости

Фото: Istock/Alex Aviles

Татьяна Буланова отреагировала на смелый поступок своего 18-летнего сына Никиты, который сделал татуировку с названием своего дебютного альбома на лице. Певица, хоть и не скрывает своего неодобрения, решила не осуждать решение наследника.





Артистка нашла повод для позитива в этой ситуации, отметив:





«Главное, что там нет матерных слов», — об этом Буланова рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

