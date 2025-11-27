Стало известно, кто получил звание «Артист года»
VK Музыка подвела итоги года и назвала лучших исполнителей. Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) завоевал звание «Артист года».
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса, треки Косолапова набрали на платформе более 800 миллионов прослушиваний. Альбом рэпера «BRATLAND» стал альбомом года.
Дуэт Miyagi & Эндшпиль получил звание «Группа года». Количество прослушиваний их композиций превысило 590 миллионов. Ваня Дмитриенко стал «Прорывом года», разместив пять своих хитов в чартах. Анна Asti стала «Артисткой года» второй год подряд. Её треки набрали более 280 миллионов прослушиваний.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) победил в категории «Солд-аут года». Он дважды полностью заполнил стадион «Лужники», самую большую летнюю концертную площадку в России. Песня Джигана, Artik & Asti и NILETTO «Худи» получила звание «Трек года».
