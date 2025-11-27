«После меня никого не останется»: Максим Аверин шокировал откровением о детях

27 ноября 2025, 11:24

Максим Аверин рассказал о своём отношении к отцовству и творческих планах

Максим Аверин (Фото: Telegram @MaksimAverin)

Актёр Максим Аверин в интервью изданию StarHit ответил на вопрос о том, планирует ли он собственных детей.





Аверин заявил, что, вероятно, это уже не случится. Он пояснил, что не станет предпринимать специальных усилий для этого.

«Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс. У меня нет дискомфорта, я не испытываю ужаса от того, что после меня никого не останется», — поделился артист.