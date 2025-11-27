«После меня никого не останется»: Максим Аверин шокировал откровением о детях
Максим Аверин рассказал о своём отношении к отцовству и творческих планах
Актёр Максим Аверин в интервью изданию StarHit ответил на вопрос о том, планирует ли он собственных детей.
Аверин заявил, что, вероятно, это уже не случится. Он пояснил, что не станет предпринимать специальных усилий для этого.
«Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс. У меня нет дискомфорта, я не испытываю ужаса от того, что после меня никого не останется», — поделился артист.Актёр назвал своими детьми 30 студентов, отметив, что они навсегда останутся в его сердце. Помимо этого, он сообщил, что у него живут пять собак: два дога и три корги. Всех питомцев ему подарили.
Главной мечтой артиста сейчас стало продление профессиональной карьеры. Он хочет как можно дольше оставаться интересным для зрителей. Аверин выразил желание иметь собственный театр, но сейчас сосредоточен на успехе вечернего спектакля.