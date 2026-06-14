«Ботинки теперь мои лучшие друзья»: Медведева начала восстановление после операции

14 июня 2026, 20:50

Евгения Медведева рассказала о состоянии после операции на ногах

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на связь с поклонниками после перенесённой операции на ногах. Спортсменка сообщила, что уже находится дома и постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства.





В своём Telegram-канале Медведева рассказала, что сейчас соблюдает рекомендации врачей и уделяет максимум внимания реабилитации. По словам фигуристки, ей предстоит провести несколько недель в специальной ортопедической обуви.





«Всё, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу, охлаждаю ножки лёдиком. Всё у меня перемотанное, всё замотанное. Ботинки — теперь мои лучшие друзья в ближайшие недели», — поделилась спортсменка.