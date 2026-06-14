«Ботинки теперь мои лучшие друзья»: Медведева начала восстановление после операции
Евгения Медведева рассказала о состоянии после операции на ногах
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на связь с поклонниками после перенесённой операции на ногах. Спортсменка сообщила, что уже находится дома и постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства.
В своём Telegram-канале Медведева рассказала, что сейчас соблюдает рекомендации врачей и уделяет максимум внимания реабилитации. По словам фигуристки, ей предстоит провести несколько недель в специальной ортопедической обуви.
«Всё, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу, охлаждаю ножки лёдиком. Всё у меня перемотанное, всё замотанное. Ботинки — теперь мои лучшие друзья в ближайшие недели», — поделилась спортсменка.Евгения также отметила, что, несмотря на дискомфорт после операции, дома ей значительно легче и комфортнее восстанавливаться. На опубликованных кадрах фигуристка показала перевязанные ноги и рассказала, что продолжает следовать всем предписаниям специалистов.
Ранее Медведева признавалась, что долго откладывала решение о хирургическом вмешательстве, однако в итоге решила вплотную заняться своим здоровьем. Операция была запланированной и, по словам спортсменки, необходимой для решения накопившихся проблем.
Теперь фигуристку ждёт длительный период восстановления, однако сама Евгения сохраняет позитивный настрой и уверена, что сможет вернуться к привычному ритму жизни после завершения реабилитации.