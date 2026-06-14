«Совсем не волнуюсь»: Ида Галич рассказала о подготовке к роскошной свадьбе
Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Олегом Ледвичем и призналась, что не испытывает предсвадебного волнения. По словам звезды, она воспринимает предстоящее торжество не как повод для стресса, а как масштабный творческий проект. Об этом сообщает Super.
Галич рассказала, что организация праздника оказалась непростой задачей. Свадьба пройдёт в локации с ограниченной инфраструктурой и отсутствием мобильной связи, поэтому команде пришлось продумать все детали логистики для гостей.
По словам блогера, для участников торжества подготовили проживание сразу в трёх гостиницах, трансферы и перелёты. Более того, празднование начнётся ещё до прибытия на место проведения.
«Перелёт крутой авиакомпанией, которая дарит нам возможность начать праздновать свадьбу уже в небе», — рассказала Ида.
Подготовкой мероприятия занимается собственное агентство телеведущей. Галич лично участвовала в создании концепции праздника, продумывала оформление, дресс-код, приглашения и специальный сайт для гостей, где будет собрана вся необходимая информация.
Несмотря на масштаб события, блогер не стремится контролировать каждый этап подготовки. Она признаётся, что полностью доверяет своей команде и будущему супругу. Например, свадебный торт она ещё не пробовала, поскольку его будут готовить непосредственно на площадке, а дегустацию коктейлей доверила Олегу.
По словам Галич, сейчас она получает удовольствие от процесса подготовки и с нетерпением ждёт одного из самых важных дней в своей жизни.
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