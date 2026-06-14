«Совсем не волнуюсь»: Ида Галич рассказала о подготовке к роскошной свадьбе

14 июня 2026, 19:05

Ида Галич раскрыла детали будущей свадьбы с Олегом Ледвичем

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Олегом Ледвичем и призналась, что не испытывает предсвадебного волнения. По словам звезды, она воспринимает предстоящее торжество не как повод для стресса, а как масштабный творческий проект. Об этом сообщает Super.