«Это наше будущее»: Билан высказался о блогерах на сцене
Дима Билан поддержал блогеров в шоу-бизнесе
Певец Дима Билан поделился своим мнением о растущем влиянии блогеров в музыкальной индустрии и признался, что положительно относится к тому, что всё больше инфлюенсеров пробуют себя в роли артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На Всероссийском фестивале «ТопФест», приуроченном ко Дню России, исполнитель отметил, что современная профессия артиста сильно изменилась и сегодня требует гораздо больше навыков, чем раньше.
По словам Билана, границы между традиционным шоу-бизнесом и цифровой средой постепенно стираются, а блогеры становятся полноценными участниками музыкальной индустрии.
«Профессия артиста сильно модернизировалась. Нужно многое уметь. Я желаю блогерам успехов и удачи, это действительно наше будущее», — заявил певец.Артист подчеркнул, что не видит ничего необычного в том, что популярные интернет-авторы начинают строить музыкальную карьеру. По его мнению, это закономерный процесс, отражающий изменения в современном медиапространстве.
Билан уверен, что новые форматы продвижения и общения с аудиторией становятся неотъемлемой частью индустрии развлечений. Именно поэтому появление блогеров на сцене он считает естественным развитием шоу-бизнеса.