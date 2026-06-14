«Это наше будущее»: Билан высказался о блогерах на сцене

14 июня 2026, 20:30

Дима Билан поддержал блогеров в шоу-бизнесе

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Певец Дима Билан поделился своим мнением о растущем влиянии блогеров в музыкальной индустрии и признался, что положительно относится к тому, что всё больше инфлюенсеров пробуют себя в роли артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На Всероссийском фестивале «ТопФест», приуроченном ко Дню России, исполнитель отметил, что современная профессия артиста сильно изменилась и сегодня требует гораздо больше навыков, чем раньше.



По словам Билана, границы между традиционным шоу-бизнесом и цифровой средой постепенно стираются, а блогеры становятся полноценными участниками музыкальной индустрии.





«Профессия артиста сильно модернизировалась. Нужно многое уметь. Я желаю блогерам успехов и удачи, это действительно наше будущее», — заявил певец.