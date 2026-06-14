Достижения.рф

«Это наше будущее»: Билан высказался о блогерах на сцене

Дима Билан поддержал блогеров в шоу-бизнесе
Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Певец Дима Билан поделился своим мнением о растущем влиянии блогеров в музыкальной индустрии и признался, что положительно относится к тому, что всё больше инфлюенсеров пробуют себя в роли артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



На Всероссийском фестивале «ТопФест», приуроченном ко Дню России, исполнитель отметил, что современная профессия артиста сильно изменилась и сегодня требует гораздо больше навыков, чем раньше.

По словам Билана, границы между традиционным шоу-бизнесом и цифровой средой постепенно стираются, а блогеры становятся полноценными участниками музыкальной индустрии.

«Профессия артиста сильно модернизировалась. Нужно многое уметь. Я желаю блогерам успехов и удачи, это действительно наше будущее», — заявил певец.
Артист подчеркнул, что не видит ничего необычного в том, что популярные интернет-авторы начинают строить музыкальную карьеру. По его мнению, это закономерный процесс, отражающий изменения в современном медиапространстве.

Билан уверен, что новые форматы продвижения и общения с аудиторией становятся неотъемлемой частью индустрии развлечений. Именно поэтому появление блогеров на сцене он считает естественным развитием шоу-бизнеса.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0