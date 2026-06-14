«Подташнивает»: Буланова откровенно высказалась о старых песнях
Татьяна Буланова призналась, что устала от своих хитов
Певица Татьяна Буланова призналась, что за годы карьеры успела устать от некоторых своих самых известных композиций. Несмотря на это, артистка продолжает исполнять любимые публикой хиты на каждом концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
О своём отношении к собственному репертуару Буланова рассказала во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене. По словам исполнительницы, постоянное исполнение одних и тех же песен иногда вызывает у неё неоднозначные эмоции.
«Подташнивает, но я профессионал. Беру себя в руки, выхожу и пою, потому что публика пришла послушать именно их», — призналась певица.Артистка отметила, что зрители чаще всего ждут от неё проверенные временем композиции, поэтому на концертах она редко делает акцент на новых треках. По словам Булановой, для неё важно оправдать ожидания поклонников и подарить им именно те песни, с которыми связаны их воспоминания.
При этом певица не скрывает, что старается развиваться творчески и искать новые музыкальные решения. Чтобы не застревать в одном образе и сохранять интерес к профессии, она экспериментирует со звучанием и пробует себя в новых форматах.
По мнению Булановой, такие творческие поиски помогают артисту оставаться востребованным и не терять вдохновение даже спустя десятилетия после начала карьеры.