«Подташнивает»: Буланова откровенно высказалась о старых песнях

14 июня 2026, 20:13

Татьяна Буланова призналась, что устала от своих хитов

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова призналась, что за годы карьеры успела устать от некоторых своих самых известных композиций. Несмотря на это, артистка продолжает исполнять любимые публикой хиты на каждом концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





О своём отношении к собственному репертуару Буланова рассказала во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене. По словам исполнительницы, постоянное исполнение одних и тех же песен иногда вызывает у неё неоднозначные эмоции.





«Подташнивает, но я профессионал. Беру себя в руки, выхожу и пою, потому что публика пришла послушать именно их», — призналась певица.